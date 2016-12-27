Kantinciler terörü lanetledi

Kocaeli Kantin İşletmecileri Derneği yönetimi, düzenlenen basın toplantısı ile son dönemde artan terör olaylarına tepki gösterdi ve yapılan saldırıları kınadı.

Dernek merkezinde gerçekleşen basın toplantısında konuşan Başkan ali Can Kazgan, düzenledikleri şehitleri anma ve teröre lanet programına katılım sağlayan sivil toplum kuruluşlarının başkan ve yöneticileri de teşekkür etti. Toplantının ardından şehitlerimiz için Kur’an okundu ve dualar edildi.