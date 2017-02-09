Kültür merkezi inşaatının tamamlandığı, Ahmed-i Hani Parkı için de çalışmaların aralıksız sürdüğü Yukarı Hereke’de, kapalı pazar projesi için çalışmalar başlandı. Çalışmalar kapsamında ekipler, kapalı pazar alanındaki zemin düzeltme çalışmalarına başladı. Ahmed-i Hani Parkı ile yapımı tamamlanan Kültür Merkezi inşaatı arasındaki alanda yapımına başlanan parkta düzeltme sonrasında temel kazma çalışmalarına başlanacak.
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Kapalı pazar için ilk kepçe vuruldu
Körfez Belediyesi tarafından Yukarı Hereke’de yapılması planlanan kapalı pazar projesi için ekipler ilk kepçeyi vurdu.
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