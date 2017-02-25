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Kapatılan banka hesabı ile ilgili önemli uyarı!

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Kapatılan banka hesabı ile ilgili önemli uyarı!
Tokat’ta kapattığı banka hesabına 6 bin 700 lira borç çıkarılan vatandaş Tüketici Hakem Heyetine başvurarak istenilen meblağı ödemekten kurtuldu.

Bir kamu kurumunda çalışan G.A., kendisini arayan banka avukatının 6 bin 700 lira borcunun olduğunu, yasal süreç başlatılacağını söylemesi üzerine şok yaşadı.

 

BORCU DÜŞÜRÜLDÜ

2012 yılında kapattığı kredi kartı hesabında borç çıkarılmasına anlam veremeyen vatandaş dolandırıcılık olayı olabileceği şüphesi ile ilgili bankanın şube müdürü ile görüşme yaptı. Borcun bin 630 liraya düşürülerek kapatılacağının kendisine beyan edilmesi üzerine istenilen rakamı bankaya yatıran G.A. bilinçli bir tüketici olarak konuyu Tokat Tüketici Hakem Heyetine taşıdı.

 

PARA İADE EDİLDİ

Tüketici Hakem Heyeti bankayla yaptığı yazışmalarda tüketicinin dolandırıcılık olayı ile karşılaştığı, kapatılan hesabına borç çıkarıldığı yönünde evraklar sunuldu. İncelenen belgeler eşliğinde tüketicinin böyle bir borcu olmadığı tespit edilirken, bin 630 lira paranın iade edilmesi yönünde karar verildi.

 

5850 ŞİKAYET ÇÖZÜLDÜ

Konu hakkında açıklama yapan Tüketici Hakem Heyeti yöneticileri, vatandaşların herhangi bir dolandırıcılık olayı karşılaşmaması için yaşadıkları sorunları bulundukları illerde tüketici hakem heyetlerine bildirmesi gerektiğini söyledi. Yetkililer, 2016 yılında 5 bin 850 şikayetin çözüldüğünü, artık vatandaşların şikayetlerini e-devlet üzerinden yapabileceklerini dile getirdi.

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