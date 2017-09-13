"Kapatmadılar ama açılışa doymadılar"

Kentimiz de açılışı ile birlikte sürekli uçuşların durdurulduğu Cengiz Topel Havaalanına ilişkin konuyu sık sık gündeme getiren CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar son olarak Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan’ın cevaplaması istemiyle soru önergesi verdi.

Önergesinde yaşanan sürece değinen Akar; 2 Kasım 2011 tarihinde Trabzon seferleri ile başlayan uçuşların Ankara, Antalya ve Bodrum seferleri ile devam ettiği ancak bu uçuşların çok kısa süre de iptal edildiğini belirterek 9 Nisan 2013 tarihinde uçuşların tamamen durdurulduğunu söyledi.

6 YILDA 221 BİN YOLCU

Eylül 2013 tarihinde tekrar başlayan seferlerin Eylül 2014 tarihinde durdurulduğuna dikkat çeken Akar, son olarak Mayıs 2015 de seferlerin tekrar başlatıldığını ancak iktidarın bu açılışları bir şova dönüştürdüğü söyledi.

Cengiz Topel Havaalanına ilişkin birçok soru yönelten Akar’a Bakan Arslan tarafından verilen cevapta Havaalanın hiç kapanmadığı seferlerin iptal edilmesinin ve uçuşların durmasının nedeninin şirketlerin sorumluluğun da olduğu belirtti.

DİĞER KENTLER SADECE BİR AYDA BU RAKAMLARA ULAŞIYOR

7 yılda toplam 221 bin yolcunun yararlandığı Cengiz Topel Havaalanı için birçok reklam ve tanıtımın yapıldığı belirten Bakanlık maalesef birçok havalanının yalnızca 1 ayda bu rakamlara ulaştığına ilişkin bir açıklama yapmadı.

Yolcu talebinin arttırılmasına ilişkin Sakarya, Bolu, Düzce, Bilecik gibi illerdeki vatandaşların yararlanmasına yönelik çalışmalara ilişkin Akar’ın sorularına yanıt vermeyen Bakan Arslan Büyükşehir Belediyesi’nin Atalar mevkinden Cengiz Topel Havaalanına kadar 33 km ve 23 duraktan oluşan bir ön projenin Bakanlıkça 3 Mart 2015 tarihinde uygun görüldüğünü söyledi.

BUNUN ADI BECERİKSİZLİK

Konuya ilişkin açıklama yapan Akar her miting de meydan da Havaalanları ile övünen iktidarın havaalanların kapanma noktasına gelmesini ve beceriksizlikleri şirketlere havale ettiğini söyledi. Akar; Adana, Antep, Trabzon gibi kentlerin sadece bir ya da birkaç ayda hizmet verdiği yolcu sayısına Cengiz Topel Havaalanının 7 yılda ulaşmasının tamamen beceriksiz bir iktidar ve yerel yönetim anlayışından kaynaklandığının altını çizerken 2019 seçimleri öncesi AKP’nin Cengiz Topel Havaalanına ilişkin yeni bir açılış şovu yapabileceğini belirtti.