Kapsamlı değişim mesajı

Mehmet Özmen

AK Parti’de gözler bu ay içinde durumları netleşmesi muhtemel olan teşkilat kongrelerine çevrilmiş durumda. Meseleye büyük önem veriliyor. Sebebi üç aşağı beş yukarı belli. Çünkü özellikle Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın zaman zaman verdiği ‘yenilik’ mesajları bu önemin ana nedenini teşkil ediyor.

Hele hele son konuşmalarında ‘metal yorgunluk’ vurgusu ile birlikte yaptığı; “Teşkilatlarda kapsamlı bir değişime ihtiyaç olduğu bir gerçek” şeklindeki açıklamaları akıllarda soru işareti bırakmıyor değil…

Şurası bir gerçek ki; sokaktaki vatandaş, kamuoyu Erdoğan’dan radikal hamleler bekliyor. Zira şu soruyu hemen herkes birbirine ve partili zevata soruyor sık sık: “Bu FETÖ denilen illet siyasete ne kadar sirayet etti?..”

Aslına bakarsanız bu sorunun yanıtı sadece Erdoğan’da. Zaten yaptığı açıklamalarındaki ‘kapsamlı değişiklik’ muhabbetlerinin sebebi işin özünde bu cevaptır diye düşünüyorum.

Teşkilatta var olan kim olursa olsun, hele ki parti yönetimlerinde bulunan kişilerin geçmişteki hayat tarzları kuvvetle muhtemeldir ki çok iyi biliniyor. Yani Erdoğan ve kurmayları ilçelerden itibaren başlayacak kongreler öncesinde başkan adaylarını belirlerken mevcut başkanları ve muhtemel isimleri süzgeçten geçirecektir. Elekten akanlar kendi kurtaracak, tortulaşıp eleğe takılanlar ise çöp kutusuna atılacaktır.

Meseleye Kocaeli ölçeğinde bakmak gerekirse…

Son yerel seçim sürecini ve belirlenen adayları şöyle bir aklınızdan geçirin. 12 belediye başkanın yarısı değişmişti. Benzer bir tabloyla, belki de daha radikal bir manzara ile karşılaşacağımız inancını taşıyorum.

Böyle olması gerekiyor da…

Sarıbay bir konuda haksız…

CHP’nin çok garip, anlaşılması zor ve belirsiz bir yönetim anlayışı içinde olduğunu daha önce de birçok kez yorumlarımda ifade etmiştim. Son gelişme Gölcük’te yaşandı. İlçe yöneticiliği de yapan Bülent Ramazan Demircan isimli partili, başlatılan ‘Adalet Yürüyüşü’ne HDP’nin destek vermesini kendine yedirememiş ve partiden istifa kararı almış.

Bu duruma kayıtsız kalmayan il başkanı Cengiz Sarıbay da, Demircan’ın yanlış bir tutum içinde olduğunu söyleyerek, “HDP’nin destek verdiğini nereden biliyor?” diye sorarak meseleyi farklı bir noktaya taşımış…

Şurası kesin ki her iki isim de yorumlarında yanlış ifadeler kullanmış.

Birincisi; Bülent Ramazan Demircan, HDP konusunda tepkisini gösterecekse bunu parti içinde yapmalı, meseleyi tartışmaya açmalı ve mücadelesini bu yönde vermeliydi…

Çünkü böylesi bir konu CHP için mahrem sayılabilecek elzem bir meseleydi kanımca. İstifa edip uzaklaşmak kaçıp kurtulmak sözü ile ancak ifade edilebilir…

İkincisi; Sarıbay’ın yaklaşımı da bir o kadar yanlış…

Zira HDP’li yöneticilerin bazen şartlı olarak, bazen de şartsız şurtsuz yürüyüşe destek olduklarını Kocaeli ve genel merkez yöneticilerinin açıklamalarından rahatlıkla anlıyoruz. Yani ‘Nereden biliyorsun?’ yakıştırması kaçak güreşmek gibi bir durumu ortaya çıkarmış.

Ayrıca yine Sarıbay’ın yaptığı “HDP, DP, DYP, AKP, MHP ayırt etmiyoruz” sözüne de katılmak mümkün değil. Siz düne kadar iktidarı terör örgütü ile masaya oturmakla itham ederken, aynı örgütün siyasi ayağını yanınızda görmeye tahammül göstermek akıl ile izah edilebilecek bir durum değildir.

Böylesi durumlarda daha seçici olmakta fayda görüyorum…