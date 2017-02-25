Kaptan Ece Tekmene Sürpriz yaş günü

Gölcük Barbaros takımının kaptanı, aynı zamanda U-15 Milli Takım Kaptanı, ilimizin yetiştirdiği müthiş yetenek Ece Tekmen’e doğum günü sürprizi yapıldı.

Futsal final maçının ardından sporcular salon ortasında pasta ile gelerek Ece’nin yeni yaşını kutladı. 22 Şubat 2002 İzmit doğumlu olan Milli yıldız kendisine yapılan jestten ötürü takım arkadaşlarına, antrenörlerine ve öğretmenlerine teşekkür etti.