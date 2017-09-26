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Kaptan Hamza: Kenetlenmeliyiz

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Kaptan Hamza: Kenetlenmeliyiz
Kocaelispor Takım Kaptanı Hamza Mutlu, birlikte hareket ederek kenetlenmeleri gerektiğini ifade etti ve Aydın 1923 maçında da kazanan taraf olmak istediklerini belirtti

ABUK SABUK GOL YEDİK

Şanlıurfa KaraköprüBelediyespor maçında skorun çok önemli olduğuna vurgu yapan Hamza Mutlu şu ifadelere yer verdi: Futbol skor oyunu. Ne kadar mücadele edersen bunu et skora yansıtamazsan emeklerinin bir önemi olmuyor. Kupa maçı hariç, Karaköprü maçından önceki 3 maçta da fena futbol oynamadık. Urfalı rakibimiz karşısında etkiliydik. Rakibin kaleye şutu yokken abuk sabuk bir gol yedik.

 

HAKKINI HELAL ETSİN

Neyse ki erken gol bulduk ve Başak’ın golü ile de öne geçtik. Son bolümde baskı yedik ve ister istemez savunmaya gömüldük. Galibiyetin gelmesi lazımdı çünkü özgüvenimiz azalıyordu. Çok şükür kazandık. Bu galibiyette Metin ve Aydın hocalarımız ile ekiplerinin çok katkısı var. Ümit hocama emekleri için teşekkür ediyorum. Haklarını helal etsin… Bizden yana helal olsun.

 

HER MAÇIMIZ FİNAL

Kocaelispor taraftarı ile her şey daha güzel oluyor. 12. adam bize her zaman lazım. Başkan, yönetim, futbolcu, personel, basın ve taraftar bizim sac ayaklarımız. Başarının gelmesi için birlik olmamız,bir birimize kenetlenmemiz lazım. Rakibimiz Aydın… Her maçımız final… Elimizde var olanın en iyisini sahaya yansıtıp maçtan 3 puan ile ayrılmak istiyoruz.

 

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