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Kaptan Hamza: Kesinlikle puan ile dönmeliyiz

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Kaptan Hamza: Kesinlikle puan ile dönmeliyiz
Kocaelispor’un deneyimli kaptanı Hamza Mutlu, Kütahyaspor karşısında hazır olduklarını ifade ederek şu şekilde konuştu:

Manavgat maçını maçı aldık, tabii ki mutluyuz ama Kütahya maçına odaklanmak zorundaydık. Erzin maçını ağır zeminde oynadık, Van’da karşımıza buzlu zemin çıktı, Manavgat maçında da zemin çok ağırdı. Kış şartlarında bunlara da adapte olmamız gerekiyor. Takımdaki herkes canını dişine takarak mücadele ediyor. Her puanın çok çok önemi var. Özellikle de deplasman maçlarında. Bu bakımdan Kütahya’ya rakibimizi devirmek için gitsek de kesinlikle oradan puanla dönmemiz gerekiyor.

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