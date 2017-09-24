Hemen toparlanıp baskı kurduk. Berabere kaldık ama kaçan 3 puana üzülüyoruz” dedi. Skorda dengeyi kuran ve takımına puanı getiren penaltıyı kullanan takım kaptanı Raif Uzuner, “Oyunun ilk başlarında golü yedik. Demoralize olmadık. Toparlandık, daha çok üstüne çıktık ve baskılı oynadık. Önde bastık pozisyonlara girdik, şut attık. İlk yarı bitmeden de beraberliği yakalayabilirdik. Bugün berabere kalıp 1 puan aldık ama kaçan 3 puan için üzülüyoruz” dedi.
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Kaptan Raif: Kaçan 3 puana üzüldük
Maçın kilit isimlerinden olan ve takımına puanı getiren penaltıyı kullanan kaptan Raif Uzuner, “Gol yedikten sonra demoralize olmadık.
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