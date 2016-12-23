Kar altında yürüdüler!

İstanbul Beşiktaş, Kayseri ve ardından Fırat Kalkanı’ndan gelen şehit haberleri Körfez’de halkın sulu kar yağışına rağmen sokaklara dökülmesini engellemedi.

Kocaeli’nin Körfez İlçesi’nde, Yarımca Mimar Sinan Mahalle Muhtarı Aynur Şöhretli tarafından düzenlenen, ‘’Şehidine ve ülkene sahip çık’’ adlı yürüyüş, sulu kar yağışına rağmen gerçekleştirildi. Yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı yürüyüşe, vatandaşların yanı sıra MHP Körfez İlçe Başkanı Zeki Gürsu ve yönetimi, Saadet Partisi Körfez İlçe Başkanı Ömer Faruk Coşkun ve yönetimi, Körfez Belediye Başkan Yardımcıları Selahattin Kabadayıoğlu, Yüksel Özdemir, belediye meclis üyeleri katıldılar.

TERÖRE LANET OKUNDU

Yağan sulu kara rağmen, şemsiyelerini açan kalabalık grup, terör örgütleri aleyhinde sloganlar atarak ve şehitleri anarak, birlik içinde yaklaşık 2 kilometre yürüdü. Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nde yapılan yürüyüş, Mehmet Akif Ersoy Camii’nde son buldu. Soğuğa ve yağışa rağmen yürüyen gurup, camide şehitler için okunan Kur’an Tilavetinin de dinledikten sonra dağıldı.