Kar Kocaeli'ye geri mi dönüyor?

Kocaeli Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, ilimizde Çarşamba ve Perşembe günü karla karışık yağmur etkili olacak.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, bugün ilimizde karla karışık yağmurlu hava etkili olacak. 5 gün boyunca soğuk hava kendini gösterirken sıcaklık değerleri -4 ile 1 derece arasında değişecek. Yarın ve Pazartesi parçalı bulutlu bir hava görülecek. Salı günü bulutlar biraz olsun dağılacak. Çarşamba ve Perşembe günü ise karla karışık yağmur geliyor.