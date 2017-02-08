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Kara hazır olduklarını gösterdiler

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Kara hazır olduklarını gösterdiler
Arama Kurtarma Teşkilatı (AKUT) Kocaeli ekibi, Kocaeli Kartepe'de kış arama kurtarma eğitimi yaptı.

AKUT Kocaeli Ekibi'nden 20 gönüllünün katıldığı eğitimde, yeni gönüllüler kış ile ilgili temel eğitimlerini tamamlarken, operasyonel ekip zorlu kış şartlarında kazazede tahliyesi üzerine tatbikat gerçekleştirdi.

 

HAZIR OLDUKLARINI GÖSTERDİ

Temel Seviye Eğitimde; kış kampçılığı, hayati idame ve yürüyüş teknikleri konularına yer verildi. operasyonel ekip ise kazazedenin yer tespiti, tıbbi müdahale, kış şartlarında sedye ile taşınması ve kar araçları ile tahliyesi konularında pratik uygulamalar gerçekleştirdi.AKUT Kocaeli Ekibi kış şartlarında oluşabilecek her türlü acil durum için hazır olduğunu bir kez daha göstermiş oldu. 

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