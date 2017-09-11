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Karaalp, nedenini açıkladı

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Karaalp, nedenini açıkladı
Kocaeli, Sakarya ve Bursa illerinden Sabiha Gökçen Havalimanına yolcu taşıyan AKMİS Seyahat, bayram öncesi seferlerini durdu. Sabiha Gökçen Havalimanına şimdilik sadece Büyükşehir otobüsleri sefer yapıyor

Sabiha Gökçen Havalimanı yönetimi tarafından alınan karar doğrultusunda hava alanına sokulmayan AKMİS  Seyahat, seferlerini bayram öncesi durdurdu. AKMİS Seyahatin kapısına ise kilit vuruldu. Şuan havaalanı taşımacılığı yapmayan AKMİS Seyahat Yönetim Kurulu Başkanı Ruhi Karaalp, “Bir süredir çeşitli gerekçeler öne sürülerek araçlarımız havaalanı içerisine alınmıyordu. Bizde yolcularımız havaalanı kapılarında rezillik çekmesin diye bayram öncesi seferlerimizi durdurduk.

MAHKEME KARARI BEKLENİYOR

AKMİS Seyahat olarak bize yapılan haksız uygulamayla ilgili yürütmeyi durdurma davası açtık. Konu bölge idare mahkemesine taşıdık. Mahkemenin 18 Eylül gibi karar vereceğini ve bu kararın lehimize olacağını tahmin ediyoruz. Kararın açıklamasının ardından birkaç eksiği tamamladıktan sonra 25 Eylül gibi yeniden Sabiha Gökçen seferlerine başlayacağız” dedi.

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