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Karabacak, Sakarya maçından emin

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Karabacak, Sakarya maçından emin
Darıca Belediye Başkanı ve Darıca GB. Onursal Başkanı Şükrü Karacabak, 2-0 kazanılan PayasBelediyespor maçından ötürü takımı kutladı ve Sakaryaspor karşısında da sahadan galibiyet ile ayrılacaklarına inandığını ifade etti.

Karabacak “Rakiplerimizin kazandığı haftada bizimdeplasmandan galibiyetle dönmemiz çok önemliydi. Son dakikalarda da olsa Hatay’dan 3 puan çıkaran takımımızı tebrik ediyorum” dedi.

 

6’ŞAR PUANLI MAÇLARI KAZANMALIYIZ

Karabacak sözlerine şu şekilde devam etti: Geçmişi konuşmayı seven birisi değilim. Ancak 2 hafta önceki Afyon maçının uzatmalarında yediğimiz golle kaybetmemiz canımızı çok yıktı. Ligin bitimine daha 10 hafta var ve fikstür avantajı da bizde. Üst üste 2 maçımız içeride. Pazar günü rakiplerimizden Sakaryaspor ile 6 puanlık bir maça çıkacağız. Şampiyon olmamız için 6’şar puanlı karşılaşmalardan galip ayrılmalıyız. Her zaman olduğu gibi takımımıza güveniyorum.

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