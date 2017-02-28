Karabacak, Sakarya maçından emin

Karabacak “Rakiplerimizin kazandığı haftada bizimdeplasmandan galibiyetle dönmemiz çok önemliydi. Son dakikalarda da olsa Hatay’dan 3 puan çıkaran takımımızı tebrik ediyorum” dedi.
6’ŞAR PUANLI MAÇLARI KAZANMALIYIZ
Karabacak sözlerine şu şekilde devam etti: Geçmişi konuşmayı seven birisi değilim. Ancak 2 hafta önceki Afyon maçının uzatmalarında yediğimiz golle kaybetmemiz canımızı çok yıktı. Ligin bitimine daha 10 hafta var ve fikstür avantajı da bizde. Üst üste 2 maçımız içeride. Pazar günü rakiplerimizden Sakaryaspor ile 6 puanlık bir maça çıkacağız. Şampiyon olmamız için 6’şar puanlı karşılaşmalardan galip ayrılmalıyız. Her zaman olduğu gibi takımımıza güveniyorum.