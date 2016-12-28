Karabalık’a hapis cezası!

Kartepe Belediyesindeki rüşvet iddiası sonrası açılan davanın Yargıtay tarafından bozulmasının ardından yeniden görülen davada eski belediye başkanı Şükrü Karabalık’a kamu görevlisine hakaretten 10 ay hapis cezası verildi.

Kartepe Belediyesi'nin yan kuruluşlarından biri olan Kartepe A.Ş'nin Genel Müdürü Hüseyin Turan, Mülkiye Başmüfettişi Erol Özer'e 50 bin lira rüşvet vermiş, Erol Özer de Hüseyin Turan'a suçüstü yaptırmıştı. Büyük ses getiren bu iddia sonrası hızla dava açılmış bu davanın sanıklarından biri ise Kartepe eski Belediye Başkanı Şükrü Karabalık olmuştu. Geçtiğimiz yıllarda görülen davada Kartepe Belediye Başkanı Şükrü Karabalık hakkında beraat kararı verilirken Kartepe A.Ş.'nin eski genel müdürü Hüseyin Turan hakkında 10 ay hapis cezası ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmişti. Yargıtay’dan gönden davanın yeniden görülmesi yöndeki kararın ardından ikinci duruşma Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yapıldı.

3 yıllığına ertelendi

Davaya Şükrü Karabalık ile avukatı katıldı. Duruşmada söz alan Karabalık, “Ben hiç kimseyi asla azmettirmedim. 19 yıl bürokratlık yaptım ve yıllarca başkanlık yaptım. Bu dönemlerde hiç bir suç işlemedim. Bu işin kumpas olduğu açıktır. 23 defa takdir aldım. Hiç bir şekilde ceza almadım. İşimi çok iyi yaptığım için bu bana yapılan büyük bir kumpastır. Siyaseten beni saf dışı bırakmak için bir kumpas kurulmuştur. Şimdiye kadar sicilimde olumsuz hiç bir davranışım olmadı. Bu nedenle hiç bir suçlamayı kabul etmiyorum. Hükmü geri bırakılmasını da istemiyorum, bunu kabul edersem suç işlediğim düşünülecek. Ben masumum beraatımı istiyorum” dedi. Karabalık' ın alınan savunmasından sonra mahkeme karar için 5 dakika ara verdi. Verilen aranın ardından mahkeme heyeti Şükrü Karabalık'a kamu görevlisine hakaret suçundan 10 ay hapis cezası verdi. Karabalık’ın cezası, 3 yıllığına ertelendi. Karabalık, 3 yıl içinde herhangi bir suçtan ceza alırsa bu cezası da ona eklenecek. Nuri AKÇAHARMAN