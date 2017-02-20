Karabulut’tan eşine jest

Esprili yapısı ve neşeli yaşantısı ile tanınan Yozgatlılar Derneği Başkan Yardımcısı Kadir Karabulut, özel bir günde eşine sürpriz bir hediye aldı.

‘Bu senin için bir tanem’ diyerek kırmızı kutunun içindeki yüzüğü eşine takdim eden Kadir Karabulut'un bu davranışı karşısında eşi oldukça mutlu oldu.