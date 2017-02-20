‘Bu senin için bir tanem’ diyerek kırmızı kutunun içindeki yüzüğü eşine takdim eden Kadir Karabulut'un bu davranışı karşısında eşi oldukça mutlu oldu.
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Karabulut’tan eşine jest
Esprili yapısı ve neşeli yaşantısı ile tanınan Yozgatlılar Derneği Başkan Yardımcısı Kadir Karabulut, özel bir günde eşine sürpriz bir hediye aldı.
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Karabulut’tan eşine jestEsprili yapısı ve neşeli yaşantısı ile tanınan Yozgatlılar Derneği Başkan Yardımcısı Kadir Karabulut, özel bir günde eşine sürpriz bir hediye aldı.
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