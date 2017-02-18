Karaca, arkadaşlarının sürpriziyle duygulandı

Körfez Devlet Hastanesi Radyoloji Bölümü'nde çalışan Belgin Karaca, arkadaşlarının sürpriz doğum günü kutlaması karşısında oldukça mutlu oldu.

Körfez Devlet Hastanesi Radyoloji Bölümü'nde çalışan Belgin Karaca'ya, yakın arkadaşları tarafından KYÖD Sosyal Tesislerinde doğum günü kutlaması yapıldı. Kendisi için yaptırılan pastanın üzerindeki mumları söndüren Belgin Karaca'ya, yanında bulunan dostları ‘İyi ki doğdun Belgin' diye alkışlarla tezahüratta bulundular. Belgin Karaca ve arkadaşları saatlerce bu güzel günün tadını çıkardı. Mutlu olduğunu dile getiren Belgin Karaca, arkadaşlarına teşekkür etti.