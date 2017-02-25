12 dış saha maçında sadece 3 beraberlik elde eden Bursa ekibi, 9 kez de sahadan yenilgi ile ayrıldı. Karacabey’in deplasmanda puan çıkardığı maçlar Manavgat (1-1), Kozan Belediye (2-2) ve Ankara Demi. (0-0)
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Karacabey deplasmanda YOK!
Karacabey Birlikspor, sadece grubunun değil, 3. Lig’deki tüm takımlar içinde deplasmandaki en kötü takımlar arasında üst sıralarda yer alıyor.
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