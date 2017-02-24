Karacabey’e yasak!

Hakan Yağcıoğlu

Kocaelispor’un yarın İsmetpaşa’da oynayacağı Karacabey maçında rakip takımın taraftarına yasak getirildi…

İlk maçtaki olaylar tabii ki buna neden gösterilirken, Karacabey’in 5 bin kişilik isteğinin de gerçekçi olmadığına inanıyorum…

Abartı oğlu abartı…

Bu işte bir iş var…

İlk maçtaki olaylarla benzer bir gerilim yaşatmaya çalışanlara ayak uydurmamak lazım…

Taraftar, teknik heyet, yönetim, kent ve gerektiğinde de güvenlik güçleri el birliğiyle, rakip takımın tuzağına düşmemek için söz birliği yapmalı…

Son viraja girilirken böyle ayak oyunları olacak elbette...

Daha bu başlangıç…

Sahanın kapatılması için her şey yapılacak…

Maç sırasında tahrikler olacak…

Aymanın tek yolu ise birlik ve bütünlük içerisinde hareket etmek…

Yarın 20 bin kişiyi zorlayacak Kocaelispor’un tek derdi bu olmalı…

Yani tamamen kendiyle ilgilenmeli…

Koskoca Kocaelispor’un ne işi olur Karacabey, Sancaktepe, Kozan ile yaaa…

Biz Kocaelispor değil miyiz?..

Bunu cümle aleme yarın bir kez daha göstermeyecek miyiz?..

Daha ne…

Bırakalım yesinler birbirlerini…

İl Güvenlik Kurulu izin vermediyse, Karacabey bu maça gelemeyecek…

İki iki daha dört eder…

Biz bakalım kendimize...

Yarınki maçta galibiyet bekliyoruz…

Kadromuz da yerinde…

Bu kabus dolu günleri de bir an önce bitirip 2.Lig…

1.Lig…

Ve Süper Lig’e çıkacağız…

Ama direkt…

Ama Play-Off’tan…

Önemli değil…

Önemli olan yükselelim ve artık zaman kaybetmeyelim…

Sonra görsünler 33 bin kişilik stat nasıl dolarmış…