Karacabey’deki ilk maç sonrasında büyük olaylar meydana gelmiş, hatta yaralananlar olmuştu. Kocaeli İl Spor Güvenlik Kurulu da, rövanş maçında benzer olayların yaşanmaması için bu kararı aldığını açıkladı. Taraftalar, oynadıkları her maçta "5 bin kişiyle Kocaeli’ye" diye slogan attıkları ve heyecanla bekledikleri müsabakaya gidemedikleri için üzgün olduklarını beyan ettiler.
Akıncılar taraftarla grubu, sosyal medya üzerinden alınan kararı eleştirdi. Akıncılar, yaptıkları açıklamada, "26.02.2017 tarihinde oynanacak olan Kocaelispor maçı için İl Güvenlik Kurulu konuk takım seyircisini almama yönünde karar almıştır. Alınan bu kararı Akıncılar olarak kınıyoruz. Deplasman yolları farklıdır, bir tas çorbayı, bir parça ekmeği, bir yudum suyu paylaşırsın. Yazın bunaltıcı sıcakta klimasız otobüslerde kan, ter içinde kalırsın. Sırf takıma olan sevdandan dolayı sesin çıkmaz. Unuttuğunuz, bizim hatırlatmak istediğimiz bir nokta var; bizim şehrimizin takımına olan sevdamız gidilen kilometrelerce yolun çok daha fazlasıdır. Akıncılar burada dimdik ayakta" ifadelerine yer verdi.
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Karacabeyspor taraftarı Kocaeli’ye gidemiyor
Karacabey’deki ilk maç sonrasında büyük olaylar meydana gelmiş, hatta yaralananlar olmuştu. Kocaeli İl Spor Güvenlik Kurulu da, rövanş maçında benzer olayların yaşanmaması için bu kararı aldığını açıkladı. Taraftalar, oynadıkları her maçta "5 bin kişiyle Kocaeli’ye" diye slogan attıkları ve heyecanla bekledikleri müsabakaya gidemedikleri için üzgün olduklarını beyan ettiler.
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