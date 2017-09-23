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Karadeniz bir can daha aldı

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Karadeniz bir can daha aldı
Kandıra Kerpe Kartalkaya'da serinlemek için denize giren 55 yaşındaki Mustafa Öz, denizde boğulması sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kandıra Kerpe Kartalkaya mevkisinde arkadaşları ile birlikte serinlemek için denize giren Mustafa Öz (55) denize girdikten bir süre sona gözlerden kayboldu. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekiplerin çalışması sonucu denizden çıkartılan Mustafa Öz, ambulansla Kandıra M.Kazım Dinç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Öz, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. İzmit Turgut Mahallesi Erguvan Sokak adresinde ikamet eden ve Atafen Yemek fabrikasından emekli olan Mustafa Öz’ün cenazesi, İzmit Asri Mezarlık Morgunda tamamlanan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Evli ve 1 çocuk babası olan Mustafa Öz’ün cenazesi Turgut Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi. Nuri AKÇAHARMAN

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