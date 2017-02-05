Karadenizliler mahallesinde çok iş yapıldı

Alikahya Karadenizliler Mahalle Muhtarı Fikri Narin, aza Kazım Atalay, cami imam hatibi Tacettin Arıcan, İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’ı makamında ziyaret etti.

Muhtar Masası Koordinatörü ve aynı zamanda Belediye Meclis üyesi olan Mehmet Çetin’in de hazır bulunduğu ziyarette konuşan Başkan Doğan” Karadenizliler Mahallesi bizim en önemli mahallelerimizden biri. Ormanla ilgili bazı sorunlar nedeniyle imara açık olmayan bir bölgemiz, onun getirdiği sorunları yaşıyor. Tüm bunlara rağmen, bizler göreve geldiğimiz ilk günden beri bu mahallemizde de hizmetler yapıyoruz. Yolundan, parkından, okulundan, camisine kadar elimizden gelen desteği veriyoruz. Mahallemizde, hizmet binasının yenilenmesi, muhtarlık hizmet binası, kadınlarımıza, çocuklarımıza kurs yerleri, Kur’an kurslarının açılması, camimizin çevre düzenlemesi, istinat duvarları gibi çok sayıda iş yapıldı. Modern Hayvan Pazarımızın da bu bölgeye çok yakın olması mahallemize hareketlilik kattı. Okulumuzun da eksiklerini giderdik. Bölgeye gençlerimiz için spor tesisi yapacağız. Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’nin bu bölgeye yapılması için, milletvekilliği dönemimde çok büyük mücadeleler verdik. Vatandaşımızın hakkını hukukunu kimseye kaptırmıyoruz” dedi. Mahalle Muhtarı Fikri Narin de Başkan Doğan’a yapılan hizmetler için teşekkür etti.