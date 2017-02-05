Körfez'in sevilen esnaflarından Kuzu Bilgisayar'ın sahipleri Aysun Karakuzu ve eşi günün yorgunluğunu özel bir mekanda yemek yiyerek giderdi. İş ortamından zaman zaman uzaklaşan Karakuzu ailesi, mutlu olduklarını dile getirdi.
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Karakuzu ailesi yemekte stres attı
Karakuzu ailesi yemekte stres attı
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