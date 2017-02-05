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Karakuzu ailesi yemekte stres attı

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Karakuzu ailesi yemekte stres attı
Karakuzu ailesi yemekte stres attı

Körfez'in sevilen esnaflarından Kuzu Bilgisayar'ın sahipleri Aysun Karakuzu ve eşi günün yorgunluğunu özel bir mekanda yemek yiyerek giderdi. İş ortamından zaman zaman uzaklaşan Karakuzu ailesi, mutlu olduklarını dile getirdi. 

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