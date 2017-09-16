Karamürsel AKP’de “NE” değişti?

Abdullah Karagöz

Bakın bu yazı,

AKP’nin Karamürsel ilçe kongresi yapılmadan önce,

yani dün ( 16 Eylül-Cumartesi günü) kaleme alındı.

Kongre takvimi açıklandığından bu yana,

Karamürsel AKP’de seçim heyecanı yoktu!

Neden?

AKP Karamürsel teşkilatı içinde mevcut başkana karşı bir-iki aday ismi söylendi.

Ama,

ANGARA, bu isimleri tınmadı (!)

Kararını verdi:

“Karamürsel’de “MEVCUT” başkanla devam edilecek ! “

Dedi..

Emir demiri keser,derler.

Karamürsel’de AKP İlçe Başkanı Recep Demirel karşıtlarının,

hayallerini,

ANGARA’da ki “Reis” yıktı !

Karamürsel için “RECEBİM” Recebim türküsünü yineledi.

Bu konuda neler neler denmedi?

Mahalli basında mevcut başkanla, başkanlığa “aday” olmak isteyenler arasında,

“Dedi-Demedi” sözcükleri, cümleleri mekik gibi dolaştırıldı.

Recep Başkan’ın Karamürsel’de hiçbir iş yapmadığı söylendi.

Yapmadığı değil “YAPAMADIĞI” ifade edildi.

Yönetiminde “Karşı” çıkanlar oldu !

Muhalifler “ağız” dolusu laflar etti (!)

Tüm bunlara rağmen,

TEŞKİLATIN değil,

Başta;

Belediye Başkanının sonra, İl Başkanının, daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun,

daha daha sonra Reisin ,

Her konu’ya, “evet efendim-tamam efendim, tabii efendim (!) “

AKP’nin örf ve adetlerine saygılı, hörmetkar ve hizmetkarı olduğu bilinen,

RECEP DEMİREL’in , önceden ilçe Başkanlığını onayladığı,

AKP Karamürsel ilçe kongresine,

“Yaş günü “ kutlamasına gidilir gibi gidildi…

Kongrede ne mi oldu?

Olanların hepsini biliyorsunuz,

Bunları tekrar tekrar yazmaya gerek var mı?

Normal “iyi” temenniler, gelen misafirlerin takdimi..Alkışlar alkışlar.

Raporların okunması, ibrası !

Sonra, kurulların seçimi ve muhalefetsiz ilçe Başkanı seçimi !

Kongre öncesi “ayaklanan” muhalifler:

-Kol kırılır, yen içinde kalır,

Diyerek “umutlarını” gelecek kongreye bırakmış, buruk şekilde,

RECEBİM,RECEBİM benim “ASLAN “ başkanım diye,

ANGARA’nın istediği Recep Demirel’i ,

Bir zamanlar AKP’ye geçen Belediye Başkanı İsmail Yıldırım’ı,

Nasıl “istemeyerek” tebrik edip elini sıktı tebrik ettiyse,

Dün de kongre salonunda aynı “sıkıntı” ile, aynı niyetle,

aynı içen “pazarlıkla” kutladı, elini sıktı hatta kucaklayıp öptü bile.

AKP Karamürsel’de durum bu..

Hiç kimse üzülüp,dertlenmesin..Nasıl ki,Belediye Başkanı İsmail Yıldırım’ı

İçlerine “sindirmeyenler” aradan geçen zaman zarfında üzülüp,dertlenmesin..

Nasıl ki, Belediye Başkanı İsmail Yıldırım’ı

İçlerine “sindirmeyenler” aradan geçen zaman zarfında Yıldırımı kabullendi..

ANGARA’nın ,Karamürsel Belediye Başkanının, Kocaeli il Başkanının, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanının,

Hatta hatta AKP Kocaeli milletvekilleri ve Bakan Işık’ın beğendiği “olur” verdikleri, Recep Demirel’e karşı olup “BİRAZCIK ! “ AKP’ye küsenler,

Birkaç zaman geçsin,

Kızgınlıklarını, küskünlüklerini, kırgınlıklarını unutur,

RECEBİM,RECEBİM..Benim ASLAN Başkanım diye,

İşlerini yaptırmak için AKP’nin 2.dönem ilçe başkanı seçilen,

Recep Demirel’in kapısını çalar, çayını içer ve geçmişte söylediklerini hatırlamazlar bile.

Ne söylerlerse söylesinler AKP Karamürsel’de,

ANGARA istemedikten sonra, 10 tane kongrede olsa,

Dün olduğu gibi ilçe Başkanı değişmez (!)

Sizce, dünkü kongrede Karamürsel AKP’de ne değişti?