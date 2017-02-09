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Karamürsel Müftüsü Küçük, veda turunda

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Karamürsel Müftüsü Küçük, veda turunda
İstanbul il Müftü yardımcısı olarak atanan Karamürsel İlçe Müftüsü Yılmaz Küçük Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım'ı makamında ziyaret etti.

2012 yılından itibaren Karamürsel İlçe Müftülüğü görevinin yürüten Yılmaz Küçük, İstanbul İl Müftü yardımcılığı görevine atandı. 5 yıldır görev yaptığı Karamürsel’de kendini bir Karamürselli gibi hissettiğini söyleyen Müftü Küçük, görev yaptığı süre zarfında ihtiyaç duydukları her anda yanlarında olduğunu belirttiği Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım'a hem teşekkür etmek, hem de helallik almak için ziyarette bulunduğunu söyledi.

 

BAŞARILAR DİLEDİ

Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım da, “Uyum içerisinde çalıştığımız Sayın Müftümüz İstanbul il Müftü Yardımcısı olarak görevlendirildi. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyoruz. Kendisiyle birçok ortak çalışma yapma imkanımız oldu. İnanıyorum ki Yılmaz Bey ilçemizde göstermiş olduğu başarıyı yeni atandığı görevinde de gösterecektir” dedi.

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