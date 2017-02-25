Karamürsel şampiyonluk aşkına!

Voleybol 2. Ligi 2 Grup lideri Karamürsel İdmanyurdu Erkek Voleybol Takımı, yarın Çorum’da Sungurlu Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.

Temsilcimiz bu maçta 2 set alsa bile elde edeceği 1 puan ile bitime 1 hafta kala grubunda normal sezon şampiyonluğunu elde edecek. Siyah Beyazlılar grubunu lider bitirirse 15 Mart’ta Konya’da başlayacak olan Play-Off maçlarında nispeten daha kolay takımlarla rakip olacak ve ilk eleme turundaki rakibi Muş’tan olacak.