Karamürsel, SPOR kenti mi oluyor?

Abdullah Karagöz

Bir zamanlar, bundan 90 yıl evvel hatta daha da evvel 1930’lu yıllarda,

Türk Milli; Yüzme, Boks, Atletizm, Güreş takımlarına SPORCU veren,

Gazanfer Bilge gibi Dünya ve Olimpiyat şampiyonu,

Aydın Demir ve Ahmet Taşçı gibi Kırkpınar da Başpehlivanlık yanında ebedi 3 altın kemer kazanmış sporcular yetiştirmiş KARAMÜRSEL’de spor, son 17 yıldır kış uykusunda!

Sanki birileri bu güzel ilçenin topraklarına, sporcularının üstüne ölü toprağı serpmiş!

Futbolda Türkiye 3.Ligi’nde boy gösteren takımı dağılmış, adı Cumhuriyetin kuruluş tarihi ile yaşıt Karamürselspor, bugün Kocaeli Amatör liginde yaşam savaşı veriyor!

Güreşte adı “PEHLİVANLAR DİYARINA” çıkan Karamürsel de pehlivanlar 4-5 guruba ayrılmış, Kırkpınar’ı bırakın piyasa güreşlerinde bile kürsü yüzü göremiyor.

Birileri “Güreş” için değil güreşçiler için sesleniyor, duyanı yok!

Bir zamanlar Kırkpınar’a neredeyse konvoylarla gidilen Karamürsel de Kırkpınar yolu unutulmuş..

Halk, esnaf güreş meraklısı Kırkpınar’ı TV den bile izlemez olmuş…

Futbol meraklısı birkaç mahalle abisi, Kulüp adında bir lokali bile olmayan“KULÜP” başkanlığında boy gösteriyor !

Kendi imkanları, Büyükşehir’in yıla bir yaptığı göstermelik MALZEME yardımı ile maçlara çıkmaya çalışıyor.

İlçenin salonu var ama salon sporlarında adı duyulmuyor. Yıllardır Karamürsel’e başarı gelmemiş

Basketbolda “üvey evlat” muamelesi bu branşla uğraşanları canlarından bezdirmiş. Seyircisi yok !

Voleybol de “kıpırdama” bu yıl olsa da,”lobisizlik” başarıyı bir başka bahara bırakmış !

Bazıları sesleniyor ” Karamürsel’de spora el atacak kimse yok mu” diye soruyor…

Kimseden cevap çıkmıyor..

Herkeste aynı soruyu sorma merakı var:

Karamürsel Belediyesi spora neden el atmıyor?

Bekara karı boşamak kolay,demiş atalarımız..

Karamürsel Belediyesi gerçekten spora sporcuya sahip çıkmıyor mu?

Geçtiğimiz günlerde Karamürsel Belediyesi’ne gittim,

sporla ilgili gerçekten çok önemli çalışmaların yapıldığını gördüm.

Mesela; Eski SSK Hastanesinin 18 yıl sonra yıkıldığını yerinin Karamürsel’e YÜZME HAVUZU yapılması için ihalesinin yapıldığını ve ihale süresi biter bitmez inşaata başlanacağını, hatta müteahhitin İmam Hatip Lisesi Spor Salonunu yapan müteahhit olduğunu öğrendim.

Beğenirsiniz beğenmezsiniz ama bu yüzme havuzu yıllar önce Karamürsel’in yüzünü ağartan yüzücülerden sonra yetişecek Karamürselli gençlerin yetişmesinde olduğu gibi ulusal kulvarlarda Karamürsel adını duyuracak bir tesis olacak.

Karamürsel’de sporla ilgilenen yok diyenlere bir haberim daha var:

Karamürsel Belediyesi Dereköy de Gazanfer Bilge spor sahasının bulunduğu alanda bir SPOR ARENASI yapmaya hazırlanıyor.

Projeleri üzerinde çalışmalar yapılan ARENA’nın resimlerini gördüm yapılırsa müthiş bir tesis olacak.

Tabi bütün bu tesislerin projelerin Kocaeli Büyükşehirden geçmesi gerekiyor.

Karamürsel de SPOR için hummalı bir çalışma var.

Yetkililer ve Başkan Yıldırım inanmış,sporda başarının gelmesi için önce sporcunun yetişeceği TESİS gerekli.

Başkan ve ekibinin şimdilik kulakları “Hariçten” gazel okumalara tıkalı. Onlar önlerine koydukları projeler üzerinde çalışmayı, gerçeklerden habersiz konuşanlara cevap vererek VAKİT kaybetmek yerine Karamürsel’e kazandırılacak spor tesislerinin projelerine vakit ayırmayı yeğliyor..

Anlayacağınız, Karamürsel’de SPOR’a önem verilmiyor diyenler, Belediyenin ve Başkanın sessiz sedasız çalışmalarını izlesinler.

SPORDA uyuyan Karamürsel yakın tarihte kazanılacak tesislerle hem sporcuları, tıpkı “ Ufak tefek gördün de Karamürsel Sepeti mi sandın ? “ sözcüğü gibi kendi adından sıkça bahsettirecek.

Bugün ölü toprağı serpilmiş Karamürsel’de ,

Yüzme Havuzu,SPOR ARENASININ yükseldiği binaları görmek hayal değil gerçek oluyor

Sabır, biraz daha sabır…