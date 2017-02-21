Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 12 ilçede başlattığı dış saha sporcu tarama uygulaması Karamürsel ile devam etti. Uygulama ile Karamürsel’deki tüm ilkokul öğrencilerinin performans testleri yapıldı. Böylece Kocaeli Büyükşehir Belediyesi şu ana kadar 2 bin 650 öğrencinin fiziksel performans ve test ölçümlerini ücretsiz olarak gerçekleştirmiş oldu. Ölçüm sonuçları öğrencilerin hangi spor dalına yeteneği olduğunu ortaya çıkaracak.
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Karamürsel’de 2 bin 650 öğrenci testten geçti
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ilçelerdeki dış saha sporcu tarama uygulamasına Karamürsel’de devam etti.
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