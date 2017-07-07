Karamürsel’de 4 Temmuz konuşuldu

Karamürsel Belediye Meclisi’nin temmuz ayı toplantısı geçtiğimiz günlerde gerçekleşti

Karamürsel Altınkemer Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda düzenlenen toplantının açılışında konuşan belediye başkanı İsmail Yıldırım, 4 Temmuz Karamürsel’in kurtuluşu dolayısıyla düzenlenen etkinlikler hakkında bilgiler verdi.

MADDELER GÖRÜŞÜLDÜ

Yıldırım konuşmasında, geçmiş kültürlerinin gelecek nesillere bırakılacak en büyük mirasları olduğunu dile getirdi. Konuşmanın ardından meclis toplantısında maddeleri ele alındı. Toplantıda Ereğli Mahallesi’ndeki bir parselin imar planı tadilatı ile ilgili gündem ele alındı. Ayrıca mahkeme kararı ile bozulan K1 ve K3 bölgelerindeki uygulama imar planı değişikliği de görüşülerek karara bağlandı. Öte yandan 4 Temmuz Mahallesi’ndeki iki ayrı bölgede de imar planı değişikliği konusu görüşüldü.