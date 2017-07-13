Karamürsel’de anma etkinlikleri

Karamürsel’de 15 Temmuz Hain Darbe Girişiminin 1. Yılına özel anma programları şehit aileleri ve Muharip Gaziler Derneği’ni ziyaretle devam etti

Vatanı uğruna canlarını feda edan kahraman Türk askerlerine ve gazilerimize minnet ve şükran borçlu olduğumuzu belirten Başkan Yıldırım, “Şehitlerimizin aileleri ve gazilerimiz bizim en kutsal emanetimizdir” dedi.

ZİYARET ETTİLER

Şehit aileleri ve Muharip Gaziler Derneği ziyaretlerinde Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım’ın yanı sıra, İlçe Kaymakamı Ahmet Narinoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Sadık Eroğlu, İlçe Emniyet Müdürü Öner Bahçekapılı, AKP İlçe Başkanı Recep Demirel, İlçe Müftüsü Mehmet Vefa Özdemir, İlçe Emniyet Müdürü Murat Çakır, Karamürsel Muharip Gaziler Dernek Başkanı Yaşar Göközkut yer aldı.