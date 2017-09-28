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Karamürsel’de annelere sağlıklı yaşam projesi

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Karamürsel’de annelere sağlıklı yaşam projesi
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Karamürsel Belediyesi tarafından organize edilen ‘’ Evden Okula Haydi Anneler Spora’’ projesi hayata geçti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Karamürsel Belediyesi Spor Eğitmenleri tarafından organize edilen spor faaliyetlerine gün geçtikçe yeni üyeler ekleniyor. 2017 – 2018 eğitim ve öğretim yılının başlaması ve öğrencilerin okul hayatı ile birlikte Karamürselli kadınların spora teşvik edilerek sağlıklı yaşaması amaçlandı.

 

SAĞLIKLI YAŞAM ÇİZGİSİ

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ve Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım’ın yaptığı görüşmeler ve ortaklaşa yapılan proje kapsamında, hayata geçirilen sağlıklı yaşam çizgisi Karamürselli Kadınları etkisi altına alıyor. Her geçen gün katılımın arttığı projede, Tüm Karamürselli Kadınların spora ve sağlıklı yaşama bir adım atması için Karamürsel Belediyesi Spor Müdürlüğünde gerçekleşen kayıtlara davet ediliyor. 

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