Karamürsel’de Demirel yeniden başkan

AK Parti Karamürsel Teşiklatının 6.Olağan Kongresi Başbakan Yardımcısı Fikri Işık ve ki İçişleri Bakanı AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala'nın katılımıyla gerçekleştirildi.

AK Parti Karamürsel İlçe Teşkilatının 6. Olağan Kongresi, Gazanfer Bilge Kültür Merkezi’nde gerekleşti. Kongreye Başbakan Yardımcısı Fikri Işık’ın yanı sıra, eski İçişleri Bakanı AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım ve çok sayıda partili katıldı.

RECEP DEMİREL BAŞKAN

426 delegenin oy hakkı bulunduğu kongrede, 20 kişilik ilçe yönetim kurulu, 22 İl kongresi delegesi seçilecek. Yaklaşık bir yıldır AK Parti Karamürsel İlçe Başkanı olan Recep Demirel, kongreye tek aday olarak giren Recep Demirel Karamürsel ilçe başkanı seçildi.

HEDEF 2019 GİBİ ÇALIŞACAKLAR

Kongrede ilk olarak konuşan İl Başkanı Ceyhan, “Biz bu yönetimle çok zor seçimler atlattık. Bu yönetimin mücadelesiyle başarılı olduk. Bütün bu kadromuzla 15 Temmuz hain darbe girişimini yaşadık. Her zaman üzerine düşünen bir fazlasını yaptı. Hedef belli, hedef 2019. Karamürsel yarından sonra hedef 2019 gibi çalışacak” şeklinde konuştu.

AKP BİR HAREKETTİR

Eski İçişleri Bakanı Efkan Ala ise şunları söyledi: “Ak parti sadece bir parti değil, bir harekettir. 2002’den beri çok büyük kriz ve saldırılarla karşılaştık. Ama hepsine ders veren bu salonda ki iradedir. Bu salondan çıkan her kardeşimiz Türkiye’nin yönetiminin asıl sahibi olarak çıkmalıdır. Ak Parti bir başarının adıdır”

"TERÖRLE MÜCADELE ETMEK DEVLETİN MEŞRU HAKKIDIR"

Kongrede konuşan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, “Hamdolsun bugün Türkiye pek çok silahta dışa bağımlı değil. Biz 74’deki Kıbrıs ambargosunun ne manaya geldiğini iyi biliyoruz. 90’larda terörle mücadelede eften püften sebeplerle Tükiye’ye ihtiyaç duyduğu silahları vermeyenlerin yarın benzer pozisyonlarda yine aynı davranışı göstereceklerini biliyoruz. Terörle mücadelenin her boyutuyla yürütülmesi için büyük bir gayret gösteriyoruz. Terörle mücadele sadece elinde silah olan kişiyi bertaraf etmek değildir. Bu teröristle mücadele. Bir ülkenin hükümranlık sahası içerisinde o ülkenin egemenliğine kafa tutan silahlı hiç kimsenin barınmasına hiçbir ülke müsaade edemez. Teröristle mücadele etmek her devletin meşru hakkıdır" ifadelerini kullandı.

CHP'Yİ ELEŞTİRDİ

Konuşmalarının devamında CHP'yi eleştiren Başbakan Yardımcısı Işık, “Bir milletvekili kalkıyor bu silahlı İHA’ları 90’lı yıllardaki bir oluşuma benzetiyor. Bunlar teröristle sade vatandaşı ayıran ileri teknoloji hava araçlarıdır. Bu terörle mücadelede Türkiye’ye öyle bir avantaj sağlıyor ki, teröristler dağlarda rahat gezemez oldu. Bundan kim rahatsız olur? Silahlı İHA’lardan bölge haklı da memnun. Kim memnun değil? Terör örgütü ya da onun uzantıları rahatsız. İyi de bu rahatsızlığı neden CHP’den bir milletvekili dile getiriyor. Daha acı olan onun bu rahatsızlığı dile getirmesine genel başkanı buna sahip çıkıyor. CHP böyle bir yanlışa nasıl düşebilir? Herkesin ortak derdi olan terörden ve terör örgütünün bu derecede hızlı ve etkin derecede tasviye edilmesinden CHP neden bu derece rahatsız olur? Bunu açıkça dile getirsin” diye konuştu.

CENAZEDE VANDALLIK YAPILDI

Başbakan Yardımcısı Işık son olarak, “Eğitimde bir devrim yaşadık” diyen Işık, “Şimdi sırada eğitimde kaliteyi arttıracak adımlara hız vermek var. Türkiye’de ve gelişen dünyada yaşanan hadiselere baktığımda eğitimde bir noktanın altını çizmem gerekiyor. Eğitim bilgi transferi değildir. Eğitimde ana eksenin değerli eğitim olması lazım. Bizim şu birkaç günde yaşadığımız olaylardan dolayı eğitimi ne kadar önemsememiz gerektiği bas bas bağırıyor. Bir cenazede hayatını kaybetmiş bir hanımefendinin cenazesine gösterilen Vandallık aslında değerli bir eğitim eksikliğini ortaya koyuyor. Bir futbol maçında yapılan o Vandallık bizim her şeyden önce değerler eğitimine ağırlık vermemiz gerektiğini gösteriyor” ifadelerini kullandı.Selin BECER

