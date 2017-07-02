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Karamürsel'de Gökçe coşkusu

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Karamürsel'de Gökçe coşkusu
Karamürsel’in düşman İşgalinden kurtuluşunun 96. Yıl Dönümü etkinlikleri çerçevesinde Karamürsel Belediyesi tarafından Halk Konserleri düzenlenmeye başlandı.

1, 2, 3 ve 4 Temmuz’da düzenlenecek olan etkinlerde ilk olarak sahne alan ünlü sarkıçı Gökçe muhteşem performansı ile Karamürsel halkını coşturdu. Konser performansı ile Karamürselli vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşatan ünlü şarkıcı Gökçe’ ye teşekkür Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım’dan geldi. Şarkıcı Gökçe'ye Karamürsel Belediyesi 4 Temmuz Kurtuluş Etkinliklerine katılımlarından dolayı Karamürsel Sepeti ve Karamürsel Kadırgasının maketini hediye eden Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, "Karamürsel halkının kurtuluş bayramını tebrik ederek, iyi eğlenceler." dedi.

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Karamürsel Belediyesince düzenlenen Kurtuluş Etkinlikleri kapsamında;

2 Temmuz Pazar saat 21.00 de Yusuf Güney

3 Temmuz Pazartesi saat 21.00 de Merve Özbey

4 Temmuz Salı saat 21.00 de Demet Akalın sahne alacak

Karamürsel İlhan çınar alanında düzenlenecek olan konserlere tüm halkımız davetlidir.

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