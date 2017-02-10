Karamürsel’de huzur bedava!

Mesut Akbulut

Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım önceki gün Karamürsel Levent Erdoğan Güreş Kulübü Başkanı Avukat Levent Erdoğan ve ünlü pehlivan Ahmet Taşçı ile birlikte Tek Rumeli Tv’de yayınlanan Güreşe Dair Programında Mehmet Çelik’in konuğu oldu.

Programa davet edildiği için teşekkür eden Yıldırım, Türkiye'de nadir olan Balkan göçmeni bir belediye başkanı olarak kendisini evinde hissettiğini söyledi.

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Başkan Yıldırım, televizyonda Karamürsel’i tanıttı, güreşle ilgili bilgi verdi.

Yıldırım şunları söyledi;

“Öncelikle yağlı güreşe verdiğiniz desteklerden dolayı teşekkür ederim.

Karamürsel tarihtir…

Karamürsel sonradan kurulan çakma ilçelerden değildir.

Tarihi Bizans’a dayanan ilk tersanenin kurulduğu, Bizans’ın ortadan kalkmasında büyük etkisi olan bir şehirdir.

Bursa ve İstanbul'a sınır olan, tatil beldelerine gitmenize gerek kalmadan mavi bayraklı plajında, sahil şeridinde, ormanlık alanlarında günü birlik vakit geçirebileceğiniz sanayi bölgesinde, sanayisiz bir nefes alma yeri, yeni bulduğumuz sloganla huzurun başkenti olan bir ilçedir.

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Türkiye'nin her bölgesinde yaşayan insanlara sesleniyorum;

Karamürsel sizi bekliyor…

Biz huzur satıyoruz ve huzuru parasız satıyoruz.

Biz Karamürsel’de Karamürsellilik ruhunu yaşatıyoruz.

56.000 nüfuslu ilçemizde 78 vilayetten gelen insanımız var.

Ama bizim ilçemizde kime sorarsanız sorun, Karamürselliyim der.

Bizim oluşturmak istediğimiz ruh budur.

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Bunun en önemli tuğlalarından biri de yağlı güreştir.

Peygamber sporu olarak bilinen bu ata sporumuzu gelecek nesillere aktarmak en büyük amacımızdır.

Artık devletimiz yerel yönetimlerimiz güçlü, mükemmel sahalar yapıyoruz, ama asıl gençlere bu işin ruhunu öğretmemiz gerekiyor.

Bazı meslekler özeldir, özel insanların yapması gerekir.

Yağlı güreş camiasına girdiyseniz, hele hele başpehlivan olduysanız bunu taşıyacaksınız, örnek olacaksınız.

Bu işi para kazanmak için yaparsanız bu işe zarar verirsiniz.

GÜREŞİ SEVEN BİR BAŞKANIM

Güreş federasyonu yağlı güreşe yatırım yapmalı.

Bırakın bizlerin yaptığı organizasyonlara destek vermeyi, bizden para alıyor.

Ata sporumuz olan yağlı güreşlerin hak ettiği yere gelmesi için ayrı bir yağlı güreş federasyonu kurulmalıdır.

Bu ise belediyeler olarak destek veriyoruz, ama belediyeler siyasi rantı yeterli görmediği anda desteği bırakacaktır.

Ben yağlı güreşi seven kispet giyen yağlanıp güreş yapan bir belediye başkanıyım, kaç tane belediye başkanı var bu şekilde yağlı güreşi seven.

Yağlı güreş kendi ayakları üzerinde duracak, içinden yetişen ustaların organize ettiği bir yapıya sahip olmalıdır.

Bir güreşin in çok güçlü olması, yapılı olması benim için önemli değil, önce ahlaklı ve adaplı olacak. Para kazanmayı 2. planda tutacak güreşçiler yetiştirmek amacımız.

GÜREŞ FEDERASYONU KURULMALIDIR

Japonya da sumo güreşini kazanan yakuza Japon imparatorunun yanında oturma hakkı olan 3 kişiden biriyken, bizim başpehlivanlarımız Güreş Federasyonu seçimlerinde oy kullanamıyor, 9 defa başpehlivan olmuş, bu işin duayeni ve efsanesi olan Ahmet Taşçı federasyon seçimlerinde oy kullanamıyor.

Yağlı güreş yağlı güreştir

Yağlı güreşe fanteziler eklemeyelim

Kültür erozyonunun çok yoğun olduğu bu dönemde kültürümüzün en önemli değerlerinden olan yağlı güreşi fanus içine alıp korumamız lazım”

BALIK ADASI’NDA ÇAY İÇMEK

Başkan Yıldırım’ın söylemleri böyle…

Bilindiği gibi Yıldırım, Demokrat Partili’dir…

12 Eylül 2010’da yapılan referandum öncesinde AKP’ye geçti…

2014’te yapılan yerel seçimlerde AKP’den belediye başkanı seçildi…

Başkan Yıldırım’ın Karamürsel’le ilgili söylediklerine katılıyorum.

Karamürsel çok güzel bir yer…

Hele Balık Adası civarında denize karşı çay içmek insanı dinlendiriyor…

Karamürsel’e gidince, sahilde dolaşıp kafelerin birinde çay içince insan rahatlıyor…

Size de tavsiye ederim…

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