Karamürsel’de Kaymakamlık heyecanı

Karamürsel Atatürk Spor Salonu’nda yarın Kaymakamlık Kupası Voleybol maçı heyecanı var.

Sonbahar-Kış Kaymakamlık Turnuvası geleneksel olarak her yıl tekrar ediliyor. Bu yıl ki kısımda da sona gelindi. Yarın saat 19.00’dan 21.00’e kadar art arda iki maç oynanacak.