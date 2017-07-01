Karamürsel’de KEŞKELER bitmez!

Abdullah Karagöz

Kocaeli’nin değil, ama belki de Marmara’nın en güzel ilçesi Karamürsel...

Boşnak’ından Laz’ına, Çerkez’inden Abaza’sına, Türk’ünden Kürt’üne her kesimin birlikte huzurlu bir yaşam sürdükleri, denizle doğanın birleştiği yeşilin tüm tonlarını taşıyan Karamürsel…

Aşıklar Tepesi’nden “İstanbul’u” gözetleyebilirsiniz…

Ünlü “Karamürsel Sepeti” ile dünyaya nam salmış, amma Karamürsel sepetçisine kendi yurdunda önem verilmeyen bir ilçe!

Pehlivanları ile meşhur bir ilçe, amma pehlivana önem vermeyen, pehlivanlığa gözlerini kapamış bir ilçe!

İlçe içinden geçen D-130 Karayolu’nun üzerine konmuş üst geçitlere; “Pehlivanlar Diyarı Karamürsel” yazıyor, amma yağlı güreş düzenleyen “Belediyeler Birliği Kurucuları” arasında olmayan Karamürsel...

İznik yolundaki üst geçidin Yalova girişinde üst geçide 20 metre kala konmuş bir tabela; “Yaya geçidini kullan…”

Aynı üst geçidi 30 metre geçince yolu ikiye bölen tel örgü kesilmiş, insanlar 30 metre gerideki ÜST GEÇİDİ ölüm tehlikesine rağmen kullanmıyor, bu kesik yerden geçiyor.

Burası doğu batı Berlin’in eski hali gibi, yani üst geçidin bir yanında yasak, diğer yanı serbest!

YAYALARIN geçtiği bir ilçe!

Kayacık Camii’nden D-130 Karayolu’na yayalar için yapılmış bir merdiven var. Özellikle Cuma günleri bu gölgede kurulan pazardan alışveriş yapanların pazar arabaları ile evlerine “çıkışları” için düşünülmüş bir beton merdiven. Pazar arabaları için merdivenin ortasında boşluk bırakılmış. Aslında yaşlı insanların pazar arabalarını çıkarabilmeleri için bu boşluklar merdivenin sağ ve solunda olmalıydı. Hem yaşlı insanlar korkulukla tutunarak arabalarını çıkarır hem de merdiven daha kullanışlı olmaz mı?

Eski MOTOR iskelesi bölgesindeki Balıkçı Barınakları yıkıldı, yerine hazırlanan proje ile yeni tesisler yapılıyor. Dilin kemiği yok, ilçede burası için ilginç şeyler söyleniyor.

Söylenenlerden biri; yeni yapılan tesisler Ahmet Taşçı’ya verilmiş!

Olabilir...

Ahmet Taşçı bu ilçenin adını dünyaya duyurmuş ünlü bir pehlivan. Ama Taşçı’ya veriliş şekli bir başkaymış (!)

Yani Eski Balık Adası’nda yapılan tesisler Ahmet Taşçı pehlivana İHALESİZ verilmiş…

Miş!

Bırakın bu işleri. Ülkede o kadar çok yanlış ve taraflı kararlar verilirken, ilçenin Cumhuriyet tarihinde 9 kez başpehlivan olmuş, 2 ebedi altın kemer almış evladı Ahmet Taşçı’ya belediye yaptığı tesisleri verse ne yazar?

İnsan KEŞKE demekten kendini alamıyor…

KEŞKE Karamürsel Belediyesi; Ahmet Taşçı’ya olduğu gibi bırakın tesisi Karamürsel’e ilk altın kemeri getiren AYDIN DEMİR’in isminin Altın Kemer Tesisleri’ne verilmesine aracı olsaydı demekten kendimizi alamıyoruz.

Karamürsel’de güzel işler yapılıyor. Birkaç gün sonra ilçenin kurtuluş bayramı kutlanacak. Keşke, belediye bu kurtuluş bayramı kutlamalarına Karamürsel’in kurtuluşuna katkıları olan kahraman şehit ve gazilerin yakınlarını bulup ulaşsa ve bayram için davet etse...

Keşke bayram süresince sadece şarkı-türkü yerine Yunanlıların Karamürsel’de yaptığı mezalimin temsili görüntüleri sergilense, bu ilçenin kurtuluşunda gerçek pay sahibi olanları tanıma fırsatı yaratılsa…

Ömür biter Karamürsel’de KEŞKELER bitmez!