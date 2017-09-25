  • BIST 102.282
  • Altın 146,412
  • Dolar 3,5209
  • Euro 4,1913
  • Kocaeli : 16 °C
  • İstanbul : 23 °C
  • Sakarya : 20 °C

Karamürsel'de tekne faciası

»
Karamürsel'de tekne faciası
Karamürsel İlçesinde meydana gelen olayda, akşam saatlerinde 3 arkadaş 4 buçuk metrelik bir tekne ile balığa çıkmak için açıldı.

Olay Karamürsel Kaytazdere’de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, balığa çıkan 3 arkadaşın içinde ulunduğu tekne henüz bilinmeyen bir sebepten alabora oldu. Alabora olan tekneyi göçerenler hemen yardım için yanlarına gitti. Teknede bulunan 2 kişi denizden çıkarılırken bir kişi ise kayboldu.  İsmin Yılmaz Balcı (48) i olduğu öğrenilen sahhısın bulunması için arama çalışması başlatıldı. Öte yandan denizden çıkarılan iki kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.  
 

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Faciada ölü sayısı 24'e yükseldi24 Eylül 2017 Pazar 14:00
  • Kendini kalorifer borusuna astı24 Eylül 2017 Pazar 12:51
  • Yeşil ışığın kendisine yandığını zannetti24 Eylül 2017 Pazar 12:42
  • Çalıntı motosikletle TIR soygunu24 Eylül 2017 Pazar 09:51
  • Tırda çıkan yangın otoyolda trafiği durdurdu23 Eylül 2017 Cumartesi 15:49
  • Tribünde ölü bulunan genç toprağa verildi23 Eylül 2017 Cumartesi 14:47
  • Karadeniz bir can daha aldı23 Eylül 2017 Cumartesi 14:41
  • 21 göçmenin cenazesi, hastanelere getirildi23 Eylül 2017 Cumartesi 14:09
  • Mülteci faciasında insan kaçakçıları araştırılıyor23 Eylül 2017 Cumartesi 14:04
  • Parklarda uygulma yapıldı23 Eylül 2017 Cumartesi 09:28
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim