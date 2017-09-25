Karamürsel'de tekne faciası

Karamürsel İlçesinde meydana gelen olayda, akşam saatlerinde 3 arkadaş 4 buçuk metrelik bir tekne ile balığa çıkmak için açıldı.

Olay Karamürsel Kaytazdere’de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, balığa çıkan 3 arkadaşın içinde ulunduğu tekne henüz bilinmeyen bir sebepten alabora oldu. Alabora olan tekneyi göçerenler hemen yardım için yanlarına gitti. Teknede bulunan 2 kişi denizden çıkarılırken bir kişi ise kayboldu. İsmin Yılmaz Balcı (48) i olduğu öğrenilen sahhısın bulunması için arama çalışması başlatıldı. Öte yandan denizden çıkarılan iki kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

