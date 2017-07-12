Karamürsel’de törenler başladı

15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden geçen bir yılın ardından anma etkinlikleri düzenlenmeye başladı

Karamürsel’deki sade törenlerle o gece hayatını kaybeden şehitler anıldı. Şehitlikteki gerçekleşen törene; Karamürsel Kaymakamı Ahmet Narinoğlu, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, İlçe Jandarma Komutanı Sadık Eroğlu, İlçe Emniyet Müdürü Öner Bahçekapılı, İlçe Müftüsü Mehmet Vefa Özdemir, Karamürsel Muharip Gaziler Derneği Başkanı Yaşar Göközkut ve vatandaşlar katıldı.

YILDIRIM’DAN AÇIKLAMA

Tören sırasında konuşan belediye başkanı İsmail Yıldırım, “Karamürsel halkı bundan 96 yıl önceki kahramanlığını, 15 Temmuz gecesi tekrarlamıştır. Milletimiz hain darbe girişimini haber aldığı ilk andan itibaren alanlara inmiş demokrasinin ve milli iradenin yanında olduğunu haykırmıştır. Karamürsel’in kahraman halkını 15 Temmuz Cumartesi gecesi saat 21.00’daki demokrasi nöbetine bekliyoruz” dedi.