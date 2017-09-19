Alınan bilgiye göre, Kayacık Mahallesi Ankara Evleri mevkisinden, Kocaeli istikametine gitmekte olan Mesut Bostan (29) yönetimindeki 54 UC 158 plakalı otomobil, Suriyeli Abo Bakr Khattab (25) idaresindeki 77 MA 247 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada araç sürücüsü Khattab hafif şekilde yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Karamürsel'de trafik kazası: 1 yaralı
Karamürsel ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
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