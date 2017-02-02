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Karamürsel'de trafik kazası: 3 yaralı

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Karamürsel'de trafik kazası: 3 yaralı
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Yalova istikametine gitmekte olan Kadir Bülbül (67) idaresindeki 77 BH 941 plakalı otomobil, D-130 Karayolu Gulf Işıklar mevkiinde Kudret Soyugeniş'in (22) idaresindeki 41 K 1118 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçta bulunan Eray Bülbül (68) yaralanırken, sürücü Kadir Bülbül ve yanında oturan eşi Hanife Bülbül (68) araç içinde sıkıştılar. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu karı koca sıkıştıkları yerden kurtarıldı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hanife ve Kadir Bülbül'ün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Kaza nedeniyle Karamürsel-Yalova D-130 Karayolunda uzun süre trafik tek şeritten verildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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