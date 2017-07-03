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Karamürsel'de Yusuf Güney rüzgarı

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Karamürsel'de Yusuf Güney rüzgarı
Karamürsel Belediyesi tarafından düzenlenen Kurtuluş Bayramı etkinlikleri kapsamında ünlü sanatçı Yusuf Güney, Karamürsellilere unutulmaz bir konser verdi

Karamürsel’in düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıl dönümü etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda Karamürsel Belediyesi tarafından halk konserleri düzenleniyor. Ünlü şarkıcı Gökçe’den sonra önceki akşam Yusuf Güney sahne alarak Karamürsel halkına unutulmaz dakikalar yaşattı. 

 

YARIN DEMET AKALIN KONSERİ

Konser performansı ile Karamürselli vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşatan ünlü şarkıcı Yusuf Güney, Karamürsel halkıyla buluşmasını sağlayan Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım’a teşekkür etti.  Karamürsel Belediyesi tarafından düzenlenen Kurtuluş Bayramı etkinlikleri yarın saat 21.00’da Demet Akalın konseri ile sona erecek. Karamürsel İlhan Çınar alanında düzenlenecek olan konsere tüm halk davetli.

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