Karamürsel’den 120 kişi umreye gitti

Karamürsel’den umreye giden 120 kişi için İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde uğurlama töreni gerçekleştirildi. Umreye gidecek kişiler ve yakınları arasında duygusal anlar da yaşandı

Karamürsel’den kutsal topraklara gidecek umre yolcuları için İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde Karamürsel Belediyesi ve İlçe Müftülüğü tarafından uğurlama programı gerçekleştirildi. Dualarla kutsal topraklara uğurlanan hacı adayları ve yakınları arasında duygusal anlar yaşandı.

YAPMALARI GEREKENLER ANLATILDI

Uğurlama töreninde İlçe Kaymakamı Ahmet Narinoğlu, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, AKP İlçe Başkanı Recep Demirel, MHP İlçe Başkanı Çetin Öksüz, İlçe Müftüsü Yılmaz Küçük, din görevlileri ve umre yolcularının yakınları hazır bulundu. Din görevlileri, kutsal topraklara gidecek umre yolcularına yapmaları gereken vazifeler hakkında bilgiler verdi. Daha sonra dualar ile uğurlandılar.

