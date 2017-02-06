  • BIST 88.044
  • Altın 144,936
  • Dolar 3,6758
  • Euro 3,9465
  • Kocaeli : 17 °C
  • İstanbul : 14 °C
  • Sakarya : 17 °C

Karamürsel’den 120 kişi umreye gitti

»
Karamürsel’den 120 kişi umreye gitti
Karamürsel’den umreye giden 120 kişi için İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde uğurlama töreni gerçekleştirildi. Umreye gidecek kişiler ve yakınları arasında duygusal anlar da yaşandı

Karamürsel’den kutsal topraklara gidecek umre yolcuları için İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde Karamürsel Belediyesi ve İlçe Müftülüğü tarafından uğurlama programı gerçekleştirildi. Dualarla kutsal topraklara uğurlanan hacı adayları ve yakınları arasında duygusal anlar yaşandı.

 

YAPMALARI GEREKENLER ANLATILDI

Uğurlama töreninde İlçe Kaymakamı Ahmet Narinoğlu, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, AKP İlçe Başkanı Recep Demirel, MHP İlçe Başkanı Çetin Öksüz, İlçe Müftüsü Yılmaz Küçük, din görevlileri ve umre yolcularının yakınları hazır bulundu. Din görevlileri, kutsal topraklara gidecek umre yolcularına yapmaları gereken vazifeler hakkında bilgiler verdi. Daha sonra dualar ile uğurlandılar.
 

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KOTO’dan kan ve kök hücre bağış kampanyası06 Şubat 2017 Pazartesi 12:44
  • Kültür Tepesi'nda çalışmalar ilerliyor06 Şubat 2017 Pazartesi 12:04
  • Kocaeli'nin su sıkıntısı YOK!06 Şubat 2017 Pazartesi 11:55
  • Gültepe'de konut yapımına başlanıyor...06 Şubat 2017 Pazartesi 10:53
  • Bu belgeye sahip olamayan, iş sahibi de olamayacak!06 Şubat 2017 Pazartesi 10:43
  • KOÜ'lü akademisyen, ünlü sanatçıların kliplerini çekiyor...06 Şubat 2017 Pazartesi 10:35
  • Gebze’de o cadde, duble yola dönüştürülüyor06 Şubat 2017 Pazartesi 10:27
  • Şehrin gürültüsünden kaçmak isteyenlere...06 Şubat 2017 Pazartesi 08:59
  • Hastanelerde yeni dönem!06 Şubat 2017 Pazartesi 08:35
  • Sefa Sirmen yarın tahliye oluyor06 Şubat 2017 Pazartesi 08:21
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim