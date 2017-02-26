Karamürselli avcı kalbine yenik düştü

Karamürsel Avcılar ve Atıcılar Kulübü üyesi Serdar Özbay, avlanmak için gittiği Konya’da kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Karamürsel’den Konya’ya avlanmaya giden 57 yaşındaki avcı Serdar Özbay kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre; Karamürsel Avcılar ve Atıcılar Kulübü üyesi Serdar Özbay, dağda avlanırken birden bire fenalaştı. Avcı arkadaşlarının durumu fark etmesi ile sağlık ekiplerine haber verildi. Ambulansın geleceği yol güzergâhına avcı arkadaşları tarafından indirilen Serdar Özbay’ın sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalede kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Gölcük Tersane Komutanlığından emekli olan Serdar Özbay evli ve iki çocuk babasıydı. Başdeğirmen Alabalık Tesislerinin sahibi Ahmet Baş’ın da eniştesi olan Serdar Özbay öğle namazına müteakip Karamürsel Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Aile Kabristanlığına defnedildi.