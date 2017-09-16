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Karamürselli Körfezliler ziyaretleri sürdürüyor

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Karamürselli Körfezliler ziyaretleri sürdürüyor
İlçelerde hızla yayılan Kocaelispor derneklerine eklenen Karamürsel Kocaelisporlular Derneği, zeri ziyaretlerini sürdürüyor

İKİ PARTİYE ATKI VERİLDİ

İlçelerde gerçekleştirilen Kocaelisporlu taraftarların dernekleşme hareketi sonrası Karamürsel Kocaelisporlular taraftarlarının dernek ziyaretleri, AKP ve CHP ile başladı. Dernek yönetimi, ilçede bulunan AKP ve CHP ilçe başkanlıklarına ziyaretlerde bulundu. Dernek üyelerini Ak Parti Karamürsel İlçe Başkanı Recep Demirel ve yönetimden Erdoğan Çimen, Burhan Gülbaş ile Ufuk Demir ağırladı. Oldukça samimi geçen ortamda ev sahiplerine Kocaelispor atkısı hediye edilirken, destek ve karşılamalarından dolayı teşekkür edildi. 

 

CHP’Yİ DE ZİYARET ETTİLER

Derneğin bir diğer ziyareti ise CHP Karamürsel İlçe Başkanlığına oldu. Burada da çok sıcak ve samimi bir şekilde gerçekleşen ziyarette CHP Karamürsel İlçe Başkanı Şinasi Yazar ve ilçe yöneticileri, Karamürsel Kocaelisporlular Dernek üyelerini ağırladı. CHP Karamürsel İlçe Başkanı Şinasi Yazar, Kocaelispor ile ilgili eski anılarını anlattı. Atkı verilen CHP Karamürsel İlçe Başkanlığına samimiyetlerinden dolayı teşekkür edildi.

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