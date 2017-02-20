Karamürselli Turgay ölümden döndü

Karamürselspor’da 9 nolu formayı giyen ve kaptanlık yapan Turgay Akgün, ölümden döndü!

Karamürselspor’da 9 nolu formayı giyen ve kaptanlık yapan Turgay Akgün, maçın ikinci yarısında kaleci Onur ile hava topunda çarpıştı. Düşerken kafası yere de çarpan Turgay Akgün, bir süre baygınlık geçirdi. Sahada tedavisi gören Turgay daha sonra Ambulansla, Sopalı Hastanesi’ne kaldırıldı. Müşahade altına alınan Turgay’ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.