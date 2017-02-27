Karamürselli ülkücüler Hocalı şehitlerini andı

Karamürsel Ülkü Ocakları, önceki gün düzenlenen etkinlik ile Hocalı soykırımında hayatını kaybedenleri andı

etkinlik kapsamında gerçekleştirilen Hocalı Soykırımı ve Fırat Çakıroğlu Konferans öncesinde ülkücü gençler yürüyüş yaptı. Karamürsel Kültür Merkezi’ndeki konferansın açılışında konuşan Karamürsel Ülkü Ocakları Başkanı Cihan Özer önemli ifadeler kullandı.

ÇAKIROĞLU DA ANILDI

Cihan Özer, “Fırat Çakıroğlu, tarih okuyup tarih anlatacakken şehit oldu. Artık tarih onu anlatacak. Bizler Fırat Reis’in dediği gibi 20-30 kişi kalsak da mücadelemize devam edeceğiz” dedi. Ülkü Ocakları İl Başkanı Melikşah Taşkın ise, program için Karamürsel teşkilatını kutladı.

“KARABAĞ GERİ ALINACAK”

Hocalı soykırımında hayatını kaybeden soydaşlarımızı anan Taşkın, “Şehitlerimizi anıyoruz. Karabağ’dan asla vazgeçmeyeceğiz. Ülkücü Türk gençliği için Anadolu ne ise Karabağ da odur. Soydaşlarımızdan ve vatan toprağımızdan vazgeçmeyeceğiz. Yapılan soykırımları da unutmayacağız. Karabağ vatan toprağıdır, bir gün mutlaka geri alınacaktır” diye konuştu.