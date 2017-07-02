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Karamüsel'de otomobil yandı

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Karamüsel'de otomobil yandı
Karamürsel'de yolda giden otombil bir anda yanmaya başladı.

Alınan bilgiye göre, Karamürsel'den, Karapınar istikametine giden M.Y. (28) idaresindeki 05 AZ 974 plakalı otomobilin motorkısmından dumanlar geldiğini gören şöför, yolun kenarına çekerek hemen itfaiye ekiplerine haber verdiği bildirildi.Olay yerine gelen Karamürsel İtfaiyesine ait ekipler yanan otomobile müdahale ederek yangını kısa sürede kontrol altına aldıkları bildirildi. Yangın sonrası otomobil kullanılmaz hale geldi.

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