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Karaosmanoğlu: 2017’de Engelsiz Yaşam Merkezinin temelini atacağız

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Karaosmanoğlu: 2017’de Engelsiz Yaşam Merkezinin temelini atacağız
Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Engelsiz Yaşam Derneği ve Türkiye Yardım Severler Derneği’ni ağırladı. Karaosmanoğlu, 2017’de Engelsiz Yaşam Merkezi’nin temelinin Derince’de atılacağını müjdeledi

Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Engelsiz Yaşam Derneği Başkanı Mehmet Ata Doğan ve Türkiye Yardım Severler Derneği Kocaeli Şube Başkanı Bilge Yener ile yönetimlerini makamında ağırladı. Toplumun temel meselelerine değinildiği görüşmelerde Başkan Karaosmanoğlu, “2017’de Engelsiz Yaşam Merkezinin temelini Derince’de atacağız. Önemsediğim bu projeyi de 2018’de bitirerek hizmete alacağız” dedi.

 

“YER TESPİTİ YAPILDI”

Karşılıklı görüş alış verişinin yanı sıra Başkan Karaosmanoğlu, konuklarına Derince’de yapılacak Engelsiz Yaşam Merkezi hakkında da detaylı bilgi verdi. Yer tespitinin yapıldığını belirten Karaosmanoğlu, “Bu merkeze ihtiyaç duyan kardeşlerimizin yanında olacağız. Ailelerin engelli çocuklarını bırakacağı ve kendilerine özel vakit ayırabileceği bir yer olacak” açıklamasını yaptı.

 

YARDIM SEVERLER DERNEĞİ’Nİ TEBRİK ETTİ

Türkiye Yardım Severler Derneği Kocaeli Şube’ni de ağırlayan Başkan Karaosmanoğlu, derneğin çalışmaları hakkında bilgi aldı. Dernek Başkanı Bilge Yener, burs çalışmaları, anaokulları tefrişatı ve okullara dönük kütüphane çalışmalarının yanı sıra yardım faaliyetleri konusunda yaptıkları hizmetlerin genel durumunu Başkan Karaosmanoğlu’na aktardı. Gerek ortaya koyulan çalışmalar gerekse diğer yardım faaliyetleri için Yener ve ekibini tebrik etti. Görüşme karşılıklı fikir alışverişinin ardından sona erdi.

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