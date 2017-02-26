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Karaosmanoğlu, beden eğitimi öğretmenleriyle bir araya geldi

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Karaosmanoğlu, beden eğitimi öğretmenleriyle bir araya geldi
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, 'Evden Okula Haydi Anneler Spora' projesi kapsamında Kartepe’de görev yapan beden eğitimi öğretmenleriyle bir araya geldi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, 'Evden Okula Haydi Anneler Spora' projesi kapsamında Kartepe’li öğretmenleri makamında konuk etti. "Evden Okula, Haydi Anneler Spora’’ projesi ile Kartepe’de hareketli yaşamın başlayacağını belirten Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Fedakarca çalışacak öğretmenlerimiz hazır, bizde hazırız. Kartepe Belediyemizle birlikte spor alanı başta olmak üzere kadınımızın hareketli bir yaşama kavuşmasını istiyoruz. Kadınlarımız ülkemizin geleceği için önemli bir potansiyel güçtür. Kadınlar, bizim topraklarımızda hem toplumun, hem ailenin temelidir. Bir anne olarak, bir eş olarak, bir evlat olarak kadın; toplumu dönüştüren ülkeye istikamet verendir” açıklamasını yaptı.

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