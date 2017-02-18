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Karaosmanoğlu: Bu millet 16 Nisan’da ders verecek

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Karaosmanoğlu: Bu millet 16 Nisan’da ders verecek
Kandıra merkez ve Kefken Mithatpaşa Mahallesi’ndeki vatandaşlarla bir araya gelen İbrahim Karaosmanoğlu, “Bu millet 16 Nisan’da, ülkemizin prangalarından kurtulmasını istemeyenlere karşı dersini verecek” dedi

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kandıra merkez ve Kefken Mithatpaşa Mahallesi’ndeki vatandaşlarla bir araya geldi. 16 Nisan’da yapılacak halk oylaması konusunda vatandaşların sandığa giderek demokrasiye sahip çıkmalarını isteyen Karaosmanoğlu, “Yeni Türkiye’yi, yeniden Büyük Türkiye’yi kuracaksak; 16 Nisan’da ‘Evet’ demeliyiz” dedi.

 

KÖKEN DE KATILDI

Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken’in de eşlik ettiği ziyaretlerde, konuşan İbrahim Karaosmanoğlu, “Bu millet 16 Nisan’da, referandumda ülkemizin prangalarından kurtulmasını istemeyenlere karşı dersini verecek” vurgusu yaptı. 

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