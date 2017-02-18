Karaosmanoğlu: Bu millet 16 Nisan’da ders verecek

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kandıra merkez ve Kefken Mithatpaşa Mahallesi’ndeki vatandaşlarla bir araya geldi. 16 Nisan’da yapılacak halk oylaması konusunda vatandaşların sandığa giderek demokrasiye sahip çıkmalarını isteyen Karaosmanoğlu, “Yeni Türkiye’yi, yeniden Büyük Türkiye’yi kuracaksak; 16 Nisan’da ‘Evet’ demeliyiz” dedi.
KÖKEN DE KATILDI
Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken’in de eşlik ettiği ziyaretlerde, konuşan İbrahim Karaosmanoğlu, “Bu millet 16 Nisan’da, referandumda ülkemizin prangalarından kurtulmasını istemeyenlere karşı dersini verecek” vurgusu yaptı.